إيران تتحفظ عن بعض بنود البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية

كشفت الخارجية الإيرانية، يوم الأحد، تحفظها عن بعض بنود البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية بشأن غزة، والمتعلقة بحل الدولتين وخطة السلام العربية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في بيان: “البيان الختامي الذي أقرّته قمة الرياض، رغم قوة نصه، إلا أنه في الوقت نفسه يتضمن عدة بنود طالما تحفظت عليها الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الماضي”.

وأضاف:

تم التأكيد عليها مرة أخرى في اجتماع كبار مسؤولي ووزراء الخارجية قبل القمة، وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تُبدي تحفظها مجددًا على بعض البنود التي تشير على وجه التحديد إلى حلّ الدولتين وحدود عام 1967 وخطة السلام العربية

وتابع “تتحفظ إيران على موقف المجموعة العربية الوارد في القرار، بشأن كون منظمة التحرير الفلسطينية الممثل القانوني الوحيد للشعب الفلسطيني، وترى أن جميع الفلسطينيين والفصائل الفلسطينية هم ممثلو الشعب الفلسطيني”.

وكان الرئيس الإيراني قد صرح بعد عودته من الرياض قائلا: “لا حق للكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية، ولو بعد 75 عاماً” مؤكدا أن إيران تتبنى “سياسة واضحة وصريحة حيال القضية الفلسطينية”.

أبرز ما جاء في كلمة الرئيس الإيراني في قمة الرياض