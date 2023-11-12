إيران تتحفظ عن بعض بنود البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية
كشفت الخارجية الإيرانية، يوم الأحد، تحفظها عن بعض بنود البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية بشأن غزة، والمتعلقة بحل الدولتين وخطة السلام العربية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في بيان: “البيان الختامي الذي أقرّته قمة الرياض، رغم قوة نصه، إلا أنه في الوقت نفسه يتضمن عدة بنود طالما تحفظت عليها الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الماضي”.
وأضاف:
تم التأكيد عليها مرة أخرى في اجتماع كبار مسؤولي ووزراء الخارجية قبل القمة، وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تُبدي تحفظها مجددًا على بعض البنود التي تشير على وجه التحديد إلى حلّ الدولتين وحدود عام 1967 وخطة السلام العربية
وتابع “تتحفظ إيران على موقف المجموعة العربية الوارد في القرار، بشأن كون منظمة التحرير الفلسطينية الممثل القانوني الوحيد للشعب الفلسطيني، وترى أن جميع الفلسطينيين والفصائل الفلسطينية هم ممثلو الشعب الفلسطيني”.
وكان الرئيس الإيراني قد صرح بعد عودته من الرياض قائلا: “لا حق للكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية، ولو بعد 75 عاماً” مؤكدا أن إيران تتبنى “سياسة واضحة وصريحة حيال القضية الفلسطينية”.
أبرز ما جاء في كلمة الرئيس الإيراني في قمة الرياض
- لدينا مسؤولية أمام الله تجاه ما يحدث في غزة
- نريد أن نتخذ قرارا تاريخيا وحاسما بشأن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية
- نجتمع اليوم بالنيابة عن الأمة الإسلامية لنجدة الشعب الفلسطيني
- اليوم يوم تاريخي للدفاع عن المسجد الأقصى
- التظاهرات المليونية في مختلف أنحاء العالم تؤكد أن الدفاع عن فلسطين في ضمير الشعوب
- غزة باتت أكبر سجن في العالم بسبب الحصار الذي تتعرض له
- الكيان الصهيوني ينتهك قواعد الحقوق الدولية بهجومه الشامل على غزة
- على الجميع اليوم أن يحددوا في أي صف يقفون
- الولايات المتحدة شريكة لإسرائيل في جرائمها وتفضل الكيان الصهيوني على حياة آلاف المظلومين
- الولايات المتحدة دخلت الحرب عمليا لصالح إسرائيل وتفسح المجال لإسرائيل للمزيد من القتل وسفك الدماء
- الولايات المتحدة ترسل شحنات سلاح كبيرة لإسرائيل بشكل يومي وتبطل مفعول جميع المنظمات الدولية
- أهم خطوة اليوم هي وقف إطلاق النار والمطالبة بخروج الكيان الصهيوني من غزة بشكل عاجل
- على جميع الدول بما فيها الإسلامية توفير الأمن للفلسطينيين في المناطق المحتلة
- تنبغي مقاطعة التجارة والتعاون مع الكيان الصهيوني ومقاطعة البضائع الإسرائيلية
- نطالب بتشكيل محكمة دولية للصهيونيين والأمريكيين المشاركين في عمليات القتل في غزة
- على الدول الإسلامية تسليح الشعب الفلسطيني
- المقاومة حققت مكاسب كبيرة لفلسطين والمستقبل للمقاومة والشعب الفلسطيني هو البطل الحقيقي والقدس لنا والنصر لنا