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إيران تتوعد بإغلاق ممرات مائية أخرى مع استمرار العدوان على غزة

الشروق أونلاين
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إيران تتوعد بإغلاق ممرات مائية أخرى مع استمرار العدوان على غزة
وكالة أنباء فارس
مساعد قائد قوات حرس الثورة الاسلامية للشؤون التنسيقية، العميد محمد رضا نقدي.

توعد مساعد قائد قوات حرس الثورة الاسلامية للشؤون التنسيقية، العميد محمد رضا نقدي، بإغلاق ممرات مائية أخرى في حالة استمرار العدوان على غزة، كما تحدث كذلك عن انتظار ظهور قوات جديدة للمقاومة.

فحسب ما نقلته رويترز عن وسائل إعلامية إيرانية، اليوم السبت 23 ديسمبر، قال العميد محمد رضا نقدي قال إن البحر الأبيض المتوسط ​​قد يُغلق إذا واصلت الولايات المتحدة وحلفاؤها ارتكاب جرائم  في غزة، دون أن يوضح كيف سيحدث ذلك.

ونقلت تسنيم عن العميد محمد رضا نقدي القائد المنسق للحرس الثوري قوله “سينتظرون قريبا إغلاق البحر الأبيض المتوسط ​​ومضيق جبل طارق والممرات المائية الأخرى”.

إضافة عن تهديده بإغلاق إيران ممرات بحرية أخرى، تحدث العميد محمد رضا نقدي عن انتظار ظهور قوى مقاومة أخرى. فقال حسب ما نقلته وكالة أنباء فارس “لولا فظاعة الجرائم التي ارتكبها الاميركان والصهاينة في لبنان، لما كان يحصل حزب الله على هذه القوة التي أذاقت الكيان الصهيوني المرارة ولاسبيل لهما سوى تحمل مايتعرضان له من هجمات هذا الحزب.”

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