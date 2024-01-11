إيران تحتجز ناقلة نفط أمريكية

ناقلة النفط الأمريكية التي أوقفها الجيش الإيراني في بحر عمان، يوم الخميس 11 جانفي 2024.

أعلنت القوات البحرية للجيش الإيراني أنها قامت اليوم الخميس، 11 جانفي، بتوقيف ناقلة نفط أمريكية في مياه بحر عمان تنفيذا لمذكرة قضائية.

وحسب ما أفادت به وكالة تسنيم الدولية للأنباء نقلا عن العلاقات العامة لذات القوات، فقبل عدة أشهر “قامت ناقلة النفط “سويس راجان” بسرقة شحنة نفط مملوكة للجمهورية الإسلامية الإيراية بتوجيه من الولايات المتحدة ونقلتها إلى أحد الموانئ الأميركية وجعلتها تحت تصرف هذا البلد”.

لتضيف أن ناقلة النفط هذه، التي غيرت اسمها إلى نيكولاس “اس تي”، قد تم توقيفها صباح اليوم الخميس في بحر عمان وهي محملة بالنفط، “تعويضا عن سرقة شحنة النفط الإيرانية من قبل أميركا” وتم نقلها إلى أحد الموانئ الإيرانية لتسليمها إلى السلطات القضائية.