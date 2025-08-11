إيران تحذف 4 أصفار من عملتها

وافق مجلس الوزراء الإيراني يوم الأحد، على قرار حذف 4 أصفار من عملة البلاد، حسب ما نقلته وكالة “إرنا” الرسمية للأنباء عن المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني.

وأوضحت مهاجراني في تصريحات لوسائل الإعلام، أن القرار جاء بعد أسبوع من موافقة اللجنة الاقتصادية في البرلمان على المقترح. مؤكدة أن الريال سيظل العملة الرسمية.

وسيستغرق تنفيذ عملية الحذف وقتا، تضيف المتحدثة. قبل أن تشير إلى أن العملتان الجديدة والقديمة ستُستخدمان معا خلال فترة مؤقتة.

ولا يزال القرار، الذي يجعل الريال الإيراني الجديد يساوي 10 آلاف ريال بالقيمة الحالية للعملة، بحاجة إلى موافقة البرلمان ومجلس صيانة الدستور في إيران.