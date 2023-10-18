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إيران تدعو الدول الإسلامية إلى فرض حظر نفطي على النظام الصهيوني

الشروق أونلاين
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إيران تدعو الدول الإسلامية إلى فرض حظر نفطي على النظام الصهيوني
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان

دعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، يوم الأربعاء، الدول الإسلامية إلى “فرض حظر نفطي على النظام الصهيوني”. 

وفي بيان لوزارة الخارجية الإيرانية جاء فيه: “إنه يتعين على أعضاء منظمة التعاون الإسلامي معاقبة إسرائيل وفرض حظر نفطي عليها، بالإضافة إلى طرد السفراء الإسرائيليين”.

وذلك ردا على “الاعتداءات المتواصلة لجيش الاحتلال على الأراضي الفلسطينية المحتلة”، حيث شدد عبد اللهيان على ضرورة طرد من وصفهم بـ”سفراء النظام المجرم” من الدول التي لها علاقات معه.

وقال عبد اللهيان في تغريدة له عبر حسابه على منصة “X” بعد جريمة المستشفى “المعمداني”: “حان الوقت للوحدة الإنسانية العالمية ضد هذا النظام المزيف المكروه أكثر من داعش وآلة القتل التابعة لها”.

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