إيران تدين أمريكا بالتخطيط لانقلاب للإطاحة بالجمهورية

أدانت محكمة إيرانية، الولايات المتحدة الأمريكية، بالتخطيط لإنقلاب "نوجة"، وحكمت على الحكومة الأمريكية بدفع 330 ميون دولار كغرامات.

أدانت محكمة إيرانية، الولايات المتحدة الأمريكية، بالتخطيط لإنقلاب “نوجة”، للإطاحة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية. وعلى هذا حكمت على الحكومة الأمريكية بدفع 330 ميون دولار كغرامات مالية.

حسب ما أفادت به وكالة مهر للأنباء الإيرانية، اليوم السبت 26 لأوت، فقد “انعقدت جلسة الاستماع للمحاكمة القانونية لأسر شهداء انقلاب “نوجة” يوم الاثنين، 24 جويلية، بحضور الناجين وأسر شهداء هذا الحادث، في الفرع 55 من مجمع الشهيد بهشتي القضائي في طهران.”

الوكالة قالت أن هذه المحكمة تشكلت “بشكوى أهالي شهداء انقلاب نوجه”. وأضافت أنه تم تقديم الشكوى إلى الفرع الدولي لمحكمة طهران في جويلبة الماضي والمطالبة “بإصدار الحكم ضد الحكومة الأمريكية بتهمة التخطيط لهذا الانقلاب وتنفيذه.”

الوكالة الإيرانية قالت أنه “وبعد دراسة هذه القضية بشكل شامل وفحص المستندات المتوفرة، صدر الحكم في هذه الدعوى من قبل المحكمة. وبعد سماع دفاع محامي القضية والناجين من هذا العمل الإرهابي الأمريكي في انقلاب “نوجه”، بإدانة الحكومة الأمريكية بدفع 30 مليون دولار كتعويضات مادية للمقدمون للشكوى، 300 مليون دولار كتعويضات تأديبية.” أي ما مجموعه 330 مليون دولار كغرامات مالية، وتعويضات للعائلات.

ولإشارة فانقلاب نوجة، هو محاولة الإطاحة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية التي جرت في 11 جويلية 1980. ففي الوقت الذي كانت فيه إيران حديثة المنشأ، قام ضباط وجنود من قوات المشاة والقوات الجوية والجيش والمخابرات بمحاولة الإنقلاب.

إنقلاب باء بالفشل وذلك بعد تسريب تفاصيله واعتقال عديد الضباط والطيارين قبل وقوعه. وتعود تسمية “نوجة” لكون المركز الرئيس للتخطيط للعملية هي مطار نوجة العسكري.

ولم تعلق بعد الولايات المتحدة الأمريكية على هذه الإدانة وهذا الحكم.