إيران تريد عقد اللجنة الاقتصادیة المشترکة مع الجزائر في أقرب وقت

كشف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، رغبة بلاده في عقد اللجنة الاقتصادیة المشترکة مع الجزائر في أقرب وقت.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية الإيرانية أن مباحثات هاتفیة جرت بين وزیری خارجیة الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة ونظيره الجزائري رمطان لعمامرة، السبت، أعلن فيها الوزير الإيراني استعداد ایران لعقد اللجنة الاقتصادیة المشترکة بین البلدین فی المستقبل القریب.

وأوضحت الوزارة أن وزیر الخارجیة الدکتور حسین أمیر عبد اللهیان تبادل، السبت، فی اتصال هاتفی مع وزیر الخارجیة رمطان لعمامرة، وجهات النظر حول أهم القضایا التی تهم البلدین فی مجال القضایا الثنائیة، فضلا عن التطورات فی المنطقة والعالم الإسلامی، بما فی ذلک التدنیس الأخیر للمسجد الأقصى من قبل الکیان الصهیونی والتصرف المسیء من قبل المجلة الفرنسیة للقیم الإسلامیة.

وأضاف البيان أن وزیر الخارجیة الإيراني أكد أن العلاقات بین البلدین جیدة ومتنامیة، وأعلن استعداد ایران لعقد اللجنة الاقتصادیة المشترکة بین البلدین فی المستقبل القریب.

کما نقل الدکتور أمیرعبداللهیان تحیات رئیس الجمهوریة إلى الرئیس الجزائری ودعا نظیره لزیارة إیران.

من جهته أعلن رمطان لعمامرة عن استعداده لإجراء مشاورات سیاسیة بین البلدین فی المستقبل القریب.