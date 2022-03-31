إيران تزيل تمثال امرأة يظهر منها الشعر والقدمان

قامت مدينة كركان الإيرانية بإزالة تمثال امرأة يظهر منها شعرها وقدماها على اعتبار أنها تشجع على ارتداء ملابس منافية للإسلام.

ويعتبر هذا النصب جزء من عمل فني أطلق عليه “وحدنا وسط الجميع”، حيث يظهر أفراد عائلة واحدة جالسين فوق أريكة، ولكن كل واحد منهم موجها تركيزه نحو هاتفه الجوال.

وأنجزت هذه المنحوتة للتعبير على مدى استحواذ وسائل التواصل الاجتماعي على أفراد العائلة، غير أنها أثارت انتقادات كثيرة من طرف السياسيين المحافظين الذين اعتبروها تشجيعا على ارتداء لباس لا يحترم تعاليم الإسلام لأن تمثال المرأة يظهر منه مقدمة الشعر والقدمين، وهو اللباس السائد بين الإيرانيات.

واستجابة لضغط المحافظين، اضطرت مدينة كركان إلى إزالة التمثال وسط استياء كبير بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي، وفق ما جاء في موقع ” فرنس 24″.

وقال صافي علي بایین محلهآي، رئيس المجلس البلدي في كركان لوسائل الإعلام المحلية :”على ضوء المطالب المتزايدة، قمنا بإزالة التمثال وبعد تعديله سيتم إعادته إلى مكانه في المستقبل القريب”.