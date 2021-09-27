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الجزائر

إيران تشيد بمواقف الجزائر ضد التطبيع

الشروق أونلاين
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إيران تشيد بمواقف الجزائر ضد التطبيع

أشاد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بموقف الجزائر تجاه تطورات المنطقة خاصة فيما يتعلق بالتطبيع مع الكيان الصهيوني.

وأعرب الوزير الإيراني خلال اجتماعه مع وزير الخارجية رمطان لعمامرة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن ارتياحه لمستوى العلاقات بين البلدين، مشيدا بموقف الجزائر تجاه قضايا المنطقة.

وشدد عبد اللهيان على ضرورة تنفيذ الاتفاقات السابقة بين البلدين، داعيا إلى عقد اجتماع للجنة السياسية المشتركة بين الجانبين لتعزيز العلاقات الثنائية.

من جهته رحب لعمامرة بدعوة عبد اللهيان لزيارة طهران ومناقشة القضايا المطروحة.

وأكد الجانبان على أهمية وعمق العلاقات بين البلدين وبحثا مختلف جوانب العلاقات الثنائية والتطورات في شمال إفريقيا ومنطقة غرب آسيا.

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