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إيران تعترف بتسليم مسيّرات إلى روسيا.. وتلوّح بـ”ردّ فعل”

الشروق أونلاين
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إيران تعترف بتسليم مسيّرات إلى روسيا.. وتلوّح بـ”ردّ فعل”
أرشيف
وزير الخارجية الإيراني

أقرّ وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد الله-يان يوم السبت، بأن بلاده “سلّمت عددا من المسيّرات إلى روسيا”، لكنه أوضح أن ذلك كان قبل أشهر من الحرب في أوكرانيا.

وقال عبد الله-يان في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام دولية:”الجزء الأول من الحملة التي تثيرها بعض البلدان ضدنا بشأن تسليم صواريخ ومسيّرات لروسيا، باطل تماما”.

وأضاف الوزير الإيراني موضحا:”لم نسلّم أي صواريخ لروسيا. سلّمنا عددا قليلا من المسيّرات، قبل أشهر من الحرب في أوكرانيا”.

وتابع المسؤول يقول:”إذا تأكدنا من استخدام المسيّرات الإيرانية في حرب أوكرانيا، فلن نبقى من دون ردة فعل”.

واتفقت طهران، في هذا السياق، مع كييف، على تزويدها بأي وثائق تظهر استخدام روسيا مسيّرات إيرانية في أوكرانيا، وفق ما ذكره عبد الله-يان.

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