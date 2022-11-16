إيران تعتقل “عملاء” للمخابرات الفرنسية على أراضيها

قال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي يوم الأربعاء، إن سلطات بلاده اعتقلت عددا من عملاء المخابرات الفرنسية على أراضيها.

وقال وحيدي في حديث للتلفزيون الرسمي في إيران:”تم اعتقال أشخاص من جنسيات أخرى في أعمال الشغب، وقدلعب بعضهم دورا كبيرا”.

وأضاف الوزير الإيراني يقول:”كان هناك عناصر من وكالة المخابرات الفرنسية، وسيتم التعامل معهم وفقا للقانون”.

إيران تعترف بتسليم مسيّرات إلى روسيا.. وتلوّح بـ”ردّ فعل”

وفي 5 نوفمبر 2022، أقرّ وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد الله-يان، بأن بلاده “سلّمت عددا من المسيّرات إلى روسيا”، لكنه أوضح أن ذلك كان قبل أشهر من الحرب في أوكرانيا.

وقال عبد الله-يان في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام دولية:”الجزء الأول من الحملة التي تثيرها بعض البلدان ضدنا بشأن تسليم صواريخ ومسيّرات لروسيا، باطل تماما”.

وأضاف الوزير الإيراني موضحا:”لم نسلّم أي صواريخ لروسيا. سلّمنا عددا قليلا من المسيّرات، قبل أشهر من الحرب في أوكرانيا”.

وتابع المسؤول يقول:”إذا تأكدنا من استخدام المسيّرات الإيرانية في حرب أوكرانيا، فلن نبقى من دون ردة فعل”.

واتفقت طهران، في هذا السياق، مع كييف، على تزويدها بأي وثائق تظهر استخدام روسيا مسيّرات إيرانية في أوكرانيا، وفق ما ذكره عبد الله-يان.