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إيران تعلن إحباط مخطط أمريكي لهجوم بري.. وترامب يؤكد استمرار المفاوضات

الشروق أونلاين
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إيران تعلن إحباط مخطط أمريكي لهجوم بري.. وترامب يؤكد استمرار المفاوضات

أعلن مستشار المرشد الأعلى الإيراني، اللواء محسن رضائي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده أحبطت مخططا أمريكيا لتنفيذ هجوم بري على طهران.

وقال رضائي، في تصريحات للتلفزيون الإيراني، إن “سوء تقدير” قادة القيادة المركزية الأمريكية أدى إلى فشل الخطة، موضحا أن استهداف الجسور والطرق في هرمزغان كان يهدف، حسب قوله، إلى عزل المناطق الساحلية عن العمق الإيراني.

وأضاف أن بلاده وجهت ضربات “دقيقة” ألحقت أضرارا بقاعدة أمريكية في الكويت، مشيرا إلى إخلاء مواقع ونقل مراكز قيادة أمريكية في المنطقة، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وفي السياق ذاته، أكد رضائي أن إيران لن تسمح بفتح ما وصفه بـ”ممر ثان” في مضيق هرمز، محذرا من أن أي اقتراب لقوات أو سفن عسكرية من المنطقة سيقابل برد، كما اعتبر أن استمرار التصعيد قد يقود إلى تداعيات دولية خطيرة.

وتأتي تصريحات المسؤول الإيراني في وقت تتواصل فيه التوترات بين طهران وواشنطن، بالتزامن مع حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وجود مفاوضات، مؤكدا أن المحادثات تتناول ملفات عدة بينها إعادة فتح مضيق هرمز.

وكان ترامب قد قال إن بلاده ترى أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أن المباحثات مستمرة، فيما تؤكد طهران من جهتها أنها تتابع التطورات وتتمسك بمصالحها الأمنية والسيادية.

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