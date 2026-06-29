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اقتصاد

إيران تعلن الإفراج عن 6 مليارات دولار من أصولها المجمدة في قطر

الشروق أونلاين
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إيران تعلن الإفراج عن 6 مليارات دولار من أصولها المجمدة في قطر
ح.م
الأصول الإيرانية

أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية، نقلًا عن الرئيس مسعود بزشكيان، بأن إيران ستستعيد 6 مليارات دولار من أصولها المجمدة في قطر، من أصل 12 مليار دولار، وذلك بعد الاتفاق الذي أبرمته مع الولايات المتحدة وأسفر عن رفع العقوبات المفروضة على قطاعي النفط والبتروكيماويات.

وأوضح بزشكيان، اليوم الإثنين، أن الإفراج عن هذه الأموال يأتي في إطار تنفيذ الاتفاق المؤقت الذي توصلت إليه طهران وواشنطن خلال شهر جوان الجاري، تمهيدًا للتوصل إلى تسوية شاملة للصراع القائم بين البلدين.

وبحسب التصريحات التي نقلتها وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، فإن قيمة الأصول الإيرانية المجمدة في قطر تبلغ 12 مليار دولار، وسيتم الإفراج في المرحلة الحالية عن نصفها، أي ما يعادل 6 مليارات دولار.

وكانت إيران والولايات المتحدة قد وقعتا، في وقت سابق من هذا الشهر، اتفاقًا مؤقتًا يشكل خطوة أولى نحو تسوية الخلافات بين الطرفين، وشمل رفع العقوبات عن قطاعي النفط والبتروكيماويات، وفق ما أوردته وكالة “رويترز”.

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