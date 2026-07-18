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إيران تعلن تعليق التزامها بمذكرة التفاهم الموقّعة مع الولايات المتحدة

الشروق أونلاين
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إيران تعلن تعليق التزامها بمذكرة التفاهم الموقّعة مع الولايات المتحدة
أرشيف
تعبيرية

أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي يوم السبت، عن تعليق بلاده التزامها بمذكرة التفاهم الموقّعة لوقف الحرب مع الولايات المتحدة.

وقال آبادي في تصريح للتلفزيون الإيراني إن “الولايات المتحدة انتهكت جميع تعهداتها الواردة في المذكرة، وعلّقت العمل بجميع بنودها”.

قبل أن يضيف أن “إيران بدورها علقت التزاماتها الواردة في المذكرة، ولم تعد تطبقها”. مؤكدا أن بلاده “تركز في المرحلة الحالية على الدفاع عن نفسها”.

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وتشنّ الولايات المتحدة منذ أيام، موجات متتالية من الضربات على مواقع داخل إيران. فيما تشنّ طهران هجمات على ما تقول إنها سفن ومنشآت وقواعد عسكرية أمريكية في عدد من دول المنطقة.

ووقّعت طهران وواشنطن على مذكرة تفاهم في 18 جوان الماضي، من أجل وقف العمليات العسكرية، وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 8 جويلية الجاري، انتهاء العمل بالاتفاق المؤقت. قبل أن تستأنف القوات الأمريكية ضرباتها ضد إيران.

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