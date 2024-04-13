-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم
هل هو الردّ الإيراني..؟

إيران تعلن سيطرتها على سفينة تابعة للاحتلال في مضيق هرمز (فيديو)

الشروق أونلاين
  • 476
  • 0
إيران تعلن سيطرتها على سفينة تابعة للاحتلال في مضيق هرمز (فيديو)
ح.م
لقطة من الفيديو

أعلن الحرس الثوري الإيراني يوم السبت، أنه استحوذ على سفينة شحن يملكها رجل أعمال إسرائيلي خلال عبورها مضيق هرمز.

ونقلت وكالة “إرنا” الرسمية للأنباء، أن القوات البحرية الخاصة التابعة للحرس الثوري استولت علی سفينة حاويات تحمل اسم “MCS Aries”.

وقال المصدر إن السفينة، التي كانت تحمل علم البرتغال، تديرها شركة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي يدعى إيال عوفر.

وتمّت عملية احتجاز السفينة من خلال تنفيذ إنزال مروحي على متنها، قبل إجلاء طاقم السفينة، ثم اقتيادها نحو المياه الإقليمية الإيرانية.

يأتي هذا أياما بعد قصف جوي إسرائيلي استهدف الجانب القنصلي من سفارة إيران في دمشق، أسفر عن مقتل 7 مستشارين عسكريين إيرانيين.

وكان وزير الخارجية الإيراني قد صرّح يوم الخميس بأن “معاقبة المعتدي (في إشارة إلى عدوان الاحتلال على قنصلية بلاده) أصبحت ضرورة لا بدّ منها”.

وشدّد الوزير الإيراني في اتصال تلقاه من نظيرته الألمانية على أن “الكيان الصهيوني اخترق مبادئ القانون الدولي. وانتهك حصانة الأشخاص والمواقع الدبلوماسية بالكامل”.

وقد تلقى المسؤول ذاته، خلال الساعات الماضية، اتصالات من نظرائه في ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا. يدعون فيها طهران إلى “ضبط النفس”، بعد تهديدها بالردّ على عدوان الاحتلال.

مقالات ذات صلة
بالأسماء.. أبناء وأحفاد إسماعيل هنية الـ7 بعد إعلان استشهادهم

بالأسماء.. أبناء وأحفاد إسماعيل هنية الـ7 بعد إعلان استشهادهم

مجلس الأمن يصدر بيانا حول المجاعة في غزة

مجلس الأمن يصدر بيانا حول المجاعة في غزة

برلين تدعو طهران لضبط النفس.. هكذا ردّ وزير الخارجية الإيراني

برلين تدعو طهران لضبط النفس.. هكذا ردّ وزير الخارجية الإيراني

سفير فلسطين يزور جرحى غزة في المستشفى العسكري بالجزائر

سفير فلسطين يزور جرحى غزة في المستشفى العسكري بالجزائر

الإتحاد الإفريقي قلق من تعليق السلطات في مالي نشاط الأحزاب والجمعيات في البلاد

الإتحاد الإفريقي قلق من تعليق السلطات في مالي نشاط الأحزاب والجمعيات في البلاد

محادثات جزائرية سعودية حول الوضع في غزة

محادثات جزائرية سعودية حول الوضع في غزة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد