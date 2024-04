إيران تعلن سيطرتها على سفينة تابعة للاحتلال في مضيق هرمز (فيديو)

أعلن الحرس الثوري الإيراني يوم السبت، أنه استحوذ على سفينة شحن يملكها رجل أعمال إسرائيلي خلال عبورها مضيق هرمز.

ونقلت وكالة “إرنا” الرسمية للأنباء، أن القوات البحرية الخاصة التابعة للحرس الثوري استولت علی سفينة حاويات تحمل اسم “MCS Aries”.

وقال المصدر إن السفينة، التي كانت تحمل علم البرتغال، تديرها شركة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي يدعى إيال عوفر.

وتمّت عملية احتجاز السفينة من خلال تنفيذ إنزال مروحي على متنها، قبل إجلاء طاقم السفينة، ثم اقتيادها نحو المياه الإقليمية الإيرانية.

يأتي هذا أياما بعد قصف جوي إسرائيلي استهدف الجانب القنصلي من سفارة إيران في دمشق، أسفر عن مقتل 7 مستشارين عسكريين إيرانيين.

وكان وزير الخارجية الإيراني قد صرّح يوم الخميس بأن “معاقبة المعتدي (في إشارة إلى عدوان الاحتلال على قنصلية بلاده) أصبحت ضرورة لا بدّ منها”.

وشدّد الوزير الإيراني في اتصال تلقاه من نظيرته الألمانية على أن “الكيان الصهيوني اخترق مبادئ القانون الدولي. وانتهك حصانة الأشخاص والمواقع الدبلوماسية بالكامل”.

وقد تلقى المسؤول ذاته، خلال الساعات الماضية، اتصالات من نظرائه في ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا. يدعون فيها طهران إلى “ضبط النفس”، بعد تهديدها بالردّ على عدوان الاحتلال.

An informed source in the IRGC Navy confirmed the seizure of a foreign vessel affiliated with the Zionist regime in the Persian Gulf, near the Strait of Hormuz, adding that further details will be announced soon. pic.twitter.com/fw7YCGOb6A

— IRNA News Agency (@IrnaEnglish) April 13, 2024