إيران تعيد فتح سفارتها في السعودية الثلاثاء

نقلت وسائل إعلام دولية عن مصدر دبلوماسي في الرياض، بأن إيران ستعيد فتح سفارتها في السعودية غدا الثلاثاء بعد قطيعة استمرت 7 سنوات.

وقال المصدر الدبلوماسي في الرياض لوكالة فرانس برس مفضلا عدم الكشف عن هويته إن إعادة “فتح السفارة الإيرانية ستجري الثلاثاء عند السادسة مساء بالتوقيت المحلي بحضور السفير الإيراني المعين في السعودية”.

وأفادت صحيفة “إيران ديلي” الحكومية التي تصدر باللغة الإنجليزية، الشهر الماضي أن طهران “عينت الدبلوماسي الرفيع المستوى علي رضا عنايتي سفيرا جديدا في المملكة العربية السعودية”، غير أن هذا التعيين لم يعلن رسميا من قبل وزارة الخارجية.

ويشغل عنايتي حاليا منصب نائب وزير الخارجية بعدما كان سفيرا في الكويت خلال عهد الرئيس حسن روحاني.

وسيعاد فتح مبنى السفارة الإيرانية السابق الذي كان مغلقا لسنوات بعدما تم ترميمه بالكامل مؤخرا.

وتوصلت إيران والسعودية في العاشر من مارس الماضي، إلى اتفاق برعاية الصين من أجل إعادة فتح سفارتيهما وتنفيذ اتفاقات تعاون اقتصادي وأمني موقعة منذ أكثر من عشرين عاما.