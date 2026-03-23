إيران تفنّد مزاعم ترامب بوجود مفاوضات.. هل تراجع عن ضرب محطات الطاقة؟

نفت مصادر إيرانية، اليوم الاثنين، جملة وتفصيلا ادعاءات الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” بشأن وجود مفاوضات حالية لإنهاء الحرب، مؤكدة تراجعه عن تنفيذ تهديداته بضرب محطات الطاقة بعدما أعطى مهلة 48 ساعة لفتح مضيق هرمز.

وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان نقلته وكالة مهر بأنه “لا محادثات” بين طهران وواشنطن، لافتة إلى أن تصريحات ترامب تأتي في إطار محاولات خفض أسعار الطاقة و”كسب الوقت لتنفيذ خططه العسكرية”.

ووفقا لما نقلته وكالة فارس، فقد فنّد مصدر إيراني ادعاءات ترامب حول إجراء مفاوضات مع ايران لانهاء الحرب، قائلا: “لا يوجد أي اتصال مباشر مع ترامب أو عن طريق الوساطة” مضيفا: “ترامب تراجع بعد أن سمع أن أهدافنا جميع محطات الطاقة في غرب آسيا.

وكانت السفارة الإيرانية في كابول صرحت عبر منصة إكس: “بعد أن هددت الجمهورية الإسلامية بأنه في حالة وقوع أي هجوم أمريكي على البنية التحتية للطاقة في إيران، سيتم استهداف البنية التحتية للطاقة في المنطقة بأكملها، تراجع ترامب وقال إنه أصدر أمراً بتأجيل الهجوم”.

من جانبها نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مسؤول أمني قوله إن “الهدوء لن يعود إلى أسواق الطاقة.. وسنواصل الرد والدفاع الواسع عن البلاد”، وذلك ردا على مهلة الـ 5 أيام التي وضعها الرئيس الأميركي للمفاوضات بين البلدين.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، تأجيل جميع الضربات ضد محطات الطاقة الإيرانية لـ 5 أيام، وذلك قبل ساعات من انتهاء المهلة التي منحها لفتح مضيق هرمز.

وقال ترامب في منشور على “تروث سوشيال”: “أجرينا محادثات مع إيران على مدى اليومين الماضيين كانت جيدة ومثمرة للغاية”، مردفا: “محادثاتنا مع إيران كانت بشأن التوصل إلى حل كامل وشامل لأعمالنا العدائية في الشرق الأوسط”.

وأضاف: “المحادثات المعمقة والمفصلة والبناءة مع إيران ستستمر طوال هذا الأسبوع وقد أصدرت أوامر بتأجيل جميع الضربات ضد محطات الطاقة والبنية التحتية للطاقة الإيرانية لمدة 5 أيام”.

ويوم أمس الأحد، هدد ترامب، بضرب منشآت الطاقة لدى إيران ما لم تفتح مضيق هرمز خلال 48 ساعة، فيما توعدت طهران بالرد باستهداف “جميع البنية التحتية للطاقة وتكنولوجيا المعلومات” لدى الولايات المتحدة والكيان الصهيوني.

وفي تدوينة عبر حسابه على منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال” قال ترامب: “إذا لم تفتح إيران مضيق هرمز بالكامل، ودون أي تهديد، خلال 48 ساعة من الآن، فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستضرب وتدمر محطات الطاقة التابعة لها، بدءا بأكبرها”.

ورد إبراهيم ذو الفقاري، الناطق باسم مقر خاتم الأنبياء (الهيئة المشرفة على العمليات العسكرية الإيرانية)، على تهديدات ترامب بالقول: “إذا انتهك العدو البنية التحتية للوقود والطاقة في إيران، فسيتم استهداف جميع البنية التحتية للطاقة وتكنولوجيا المعلومات وتحلية المياه التابعة للولايات المتحدة والنظام (الإسرائيلي) في المنطقة”.

كذلك، ادّعى الرئيس الأمريكي أن إيران تريد إبرام صفقة لكنه لا يريد ذلك. وزعم أن الولايات المتحدة “محت إيران من الخريطة”، مشيرا إلى أنه حقق الأهداف العسكرية من الحرب على إيران “قبل أسابيع من الجدول الزمني” المتوقع، مضيفا أن “القيادة الإيرانية رحلت، وقواتها البحرية والجوية انتهت، ولا تملك أي دفاعات حاليا”.

ويأتي تصريح ترامب، بينما تواصل إيران للأسبوع الثالث الردّ على العدوان الأمريكي والصهيوني عليها، واستهداف الكيان الصهيوني بعشرات الصواريخ يوميا، بما في ذلك الهجوم الأعنف قبل ساعات على جنوبي الأراضي الفلسطينية المحتلة ما أوقع عشرات الجرحى ودمّر “حيا بأكمله” وفق إعلام عبري.

في ذات السياق، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان: “هذه ليلة صعبة للغاية في المعركة من أجل مستقبلنا… نحن مصمّمون على مواصلة ضرب أعدائنا على كل الجبهات”.

وبثت وسائل إعلام محلية لقطات لمبانٍ متضررة في البلدة الواقعة على مسافة 25 كيلومترا الى الشمال الشرقي من مدينة ديمونة التي أصابتها ضربة صاروخية إيرانية في وقت سابق السبت، فيما أعلن إسعاف الصهاينة سقوط أكثر من 75 جريحا بينهم 10 في حالة حرجة من جرّاء صاروخ إيراني استهدف عراد جنوبي البلاد.

وذكرت القناة 12 العبرية أنه تم إرسال طائرات هليكوبتر إلى موقع سقوط الصاروخ الإيراني للمساعدة في إجلاء الجرحى.