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إيران تلتحق بمنظمة شنغهاي الدولية للتعاون

الشروق أونلاين
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إيران تلتحق بمنظمة شنغهاي الدولية للتعاون
أرشيف
منظمة شنغهاي الدولية للتعاون

صادق نواب البرلمان الإيراني يوم الأحد، لصالح مشروع قانون يقضي بانضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون.

وكان أعضاء المنظمة، التي تهتمّ بقضايا الأمن والتنمية الاقتصادية، قد وافقوا على انضمام إيران كعضو كامل، في اجتماع عقد بالعاصمة الطاجيكية في سبتمبر 2021.

وأسست منظمة شنغهاي للتعاون في عام 2001. وهي تضمّ 8 دول أعضاء هي الصين، وروسيا، والهند، وباكستان، وأوزبكستان، وطاجيكستان، وقيرغيزستان، وكازاخستان.

كما تشمل المنظمة 4 دول مراقبة مرشّحة لكسب العضوية الكاملة، وهي إلى جانب إيران، أفغانستان، وبيلاروس، ومنغوليا.

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