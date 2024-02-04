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إيران تلغي تأشيرة الدخول إلى أراضيها لمواطني دولة عربية

الشروق أونلاين
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إيران تلغي تأشيرة الدخول إلى أراضيها لمواطني دولة عربية
أرشيف
إيران

أعلنت إيران يوم الأحد، قرارا بإلغاء تأشيرة الدخول إلى أراضيها من جانب واحد للسياح القطريين.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية، عن السفير الإيراني لدى قطر علي صالح أبادي، قوله إن القرار سيسري تنفيذه ابتداء من غد الإثنين 5 فيفري الجاري.

ووصف أبادي قرار الحكومة الإيرانية بإلغاء تأشيرات الدخول من جانب واحد لرعايا دولة قطر بأنه “خطوة أساسية باتجاه توسيع مجالات التعاون، بما يخدم مصالح البلدين”.

وبداية من 8 جانفي، ألغت إيران تأشيرات الدخول عن رعايا 28 دولة، بينها دول عربية مجاورة. ويتعلق الأمر بكل من:

  • موريتانيا،
  • تونس،
  • السعودية،
  • قطر،
  • الإمارات،
  • البحرين،
  • الكويت،
  • أوزبكستان،
  • قرغيزستان،
  • تنزانيا،
  • زيمبابوي،
  • موريشيوس،
  • سيشيل،
  • اليابان،
  • إندونيسيا،
  • سنغافورة،
  • فيتنام،
  • كمبوديا،
  • بروناي،
  • البرازيل،
  • المكسيك،
  • البيرو،
  • كرواتيا،
  • صربيا،
  • البوسنة والهرسك،
  • بيلاروس،
  • والهند.
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