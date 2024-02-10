إيران تُطالب “الفيفا” بِمُعاقبة الصّهاينة

طالبت إيران الاتحادَ الدولي لِكرة القدم، السبت، بِمُعاقبة منتخبات الكيان الصّهيوني بِالإيقاف. وذلك بِسبب جرائم المُحتلّ في فلسطين.

وأرسل اتحاد الكرة الإيراني رسالة إلى “الفيفا”، وطالب فيها بِمُعاقبة كرة القدم الصّهيونية.

وجاء في بيان لِاتحاد إيران لِكرة القدم: “تدعو إيران الاتحاد الدولي لِكرة القدم والاتحادات الوطنية الأعضاء فيه، إلى التصدّي للأعمال اللاإنسانية التي ترتكب في فلسطين، وارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة”.

وأضاف: “ممّا لا شك فيه أن الإجراءات الفورية للفيفا واتحادات كرة القدم، ستصبح رمزا لِتطبيق قواعد ميثاق مجتمع كرة القدم العالمي في مجال المسؤولية الاجتماعية”.

وسار اتحاد الكرة الإيراني على خطى اتحاد غرب آسيا للعبة، الذي طالب بِدوره “الفيفا” بِمعاقبة هيئة الكرة بِالكيان الصّهيوني.