إيران: لا حق للكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية.. ولو بعد 75 عاماً

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، لدى عودته إلى طهران، بعد مشاركته في القمة العربية الإسلامية في السعودية، أنّ الكيان الصهيوني لا يملك أي حق في سلب الأراضي الفلسيطينة.

وقال الرئيس الإيراني: “لا حق للكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية، ولو بعد 75 عاماً” مؤكدا أن إيران تتبنى “سياسة واضحة وصريحة حيال القضية الفلسطينية”.

وأضاف رئيسي: “لطالما اعتبرت إيران الكيان الصهيوني كياناً مزيفاً وغاصباً وفاقداً للهوية”، حيث أن مرور 75 على النكبة في فلسطين لا يعطي لـ”الكيان المحتل الحق بالأراضي الفلسطينية”.

وخلال مشاركته في القمة، شدد الرئيس الإيراني على أنّ حل كل المشاكل “يكون بالوحدة”، مؤكداً على وجوب تسليح الدول الإسلامية للشعب الفلسطيني لمواجهة الكيان الصهيوني.

بالإضافة إلى أهمية مقاطعة التجارة والتعاون مع الكيان الصهيوني ومقاطعة البضائع الإسرائيلية، حيث أكد أن “الولايات المتحدة شريكة لإسرائيل في جرائمها وتفضل الكيان الصهيوني على حياة آلاف المظلومين”.