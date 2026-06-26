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 إيران: لا مرور “آمن” عبر مضيق هرمز دون تنسيق معنا

الشروق أونلاين
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 إيران: لا مرور “آمن” عبر مضيق هرمز دون تنسيق معنا

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، أن العبور الآمن في مضيق هرمز لا يمكن ضمانه بصنع قرارات خارجة عن  إيران.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، اليوم الجمعة، بأن نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، أكد أن العبور الآمن في مضيق هرمز لا يمكن ضمانه عبر ترتيبات غامضة، أو مسارات موازية، أو صنع قرارات خارجة عن ملاحظات إيران بصفتها الدولة الساحلية.

وقال غريب آبادي إن أي إطار موثوق لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز يجب أن يستند إلى التنسيق مع إيران وإلى أحكام البند الخامس من مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام آباد.

وأضاف أن تجاهل هذه الاعتبارات سيؤدي إلى تعليق العمل بأي مسار موازٍ يتم تحديده خارج هذا الإطار

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