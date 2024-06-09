إيران: مجلس صيانة الدستور يرفض ترشّح نجاد للرئاسيات

رفض مجلس صيانة الدستور في إيران ترشّح الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد للانتخابات الرئاسية المسبقة المقررة في 28 جوان الجاري.

وتضمّ قائمة المرشحين النهائية التي نشرتها وزارة الداخلية الإيرانية يوم الأحد 6 مترشّحين، وهم:

رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف،

والأمين العام السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي سعيد جليلي،

ووزير الداخلية السابق مصطفى بورمحمدي،

ورئيس وقف الشهيد والمحاربين القدامى أمير حسين قاضي زاده هاشمي،

ورئيس بلدية طهران علي رضا زاكاني،

ووزير الصحة السابق مسعود بيزشكيان.​​​​​​​

في حين رفضت ملفات ترشّح محمود أحمدي نجاد، ورئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، ونائب الرئيس السابق إسحاق جهانغيري.

وقدّم الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد ترشحه لانتخابات الرئاسة المقررة في 28 جوان الجاري. بعد مقتل الرئيس إبراهيم رئيسي في تحطم طائرته المروحية الشهر الماضي.

وتولى أحمدي نجاد رئاسة البلاد بين 2005 و2013. قبل أن يُمنع من الترشح لانتخابات 2017، التي فاز بها خليفته حسن روحاني.

ويشرف مجلس صيانة الدستور على الانتخابات الرئاسية في إيران، التي تجرى كلّ 4 سنوات. حيث يقوم بقبول المرشّحين إلى جانب إدارة عملية الاقتراع وفرز الأصوات.

وفي 19 ماي المنقضي، أعلن المساعد التنفيذي للرئاسة الإيرانية وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي. في حادث تحطّم الطائرة المروحية التي كانت تقلّه، رفقة مسؤولين آخرين، قرب الحدود مع أذربيجان.

وكان على متن المروحية إلى جانب رئيسي، وزير الخارجية أمير حسين عبد الله يان. ومحمد علي آل هاشم ممثل المرشد الإيراني في محافظة أذربيجان الشرقية، ومالك رحمتي محافظ أذربيجان الشرقية، وطاقم المروحية.