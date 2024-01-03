إيران: مقتل 103 أشخاص في انفجارين بمحافظة كرمان

وقالت الوكالة إن الانفجار الأول وقع على بعد 700 متر من مرقد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني. بينما وقع الانفجار الثاني على بعد كيلومتر واحد من المرقد.

وأكد النائب الأمني ​​لمحافظ كرمان أن الانفجارات التي تتزامن مع ذكرى اغتيال قاسم سليماني في العراق كانت هجمات إرهابية.

فيما أعلن رئيس قسم الطوارئ بالمحافظة أن حالة بعض المصابين في هذا الحادث خطيرة، وهناك احتمال لارتفاع تعداد القتلى.

واغتيل قاسم سليماني بتاريخ 3 جانفي 2020، في غارة جوية أمريكية قرب العاصمة بغداد. ويحيي المئات من الإيرانيين ذكرى اغتياله سنويا في محافظة كرمان جنوبي البلاد.

ويأتي هذا الاعتداء غداة استشهاد صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في عدوان صهيوني على مكتب للحركة في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.