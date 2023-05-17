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الجزائر

إيريك زمور: الجزائر غزاها الإسلام وهو ما سيحدث لفرنسا (فيديو)

إيمان بوخاتم
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إيريك زمور: الجزائر غزاها الإسلام وهو ما سيحدث لفرنسا (فيديو)
ح.م
إيريك زمور

قال السياسي والكاتب الفرنسي ذو الأصول الجزائرية، إيريك زمور، إن الجزائر لم تكن اسلامية وإنما أرضا مسيحية رومانية غزاها الإسلام وهو ما ستصبح عليه فرنسا.

وخلال مقابلة نشر مقطع منها عبر صفحته الرسمية على موقع “تويتر” صرح زمور قائلا “الجزائر لم تكن إسلامية، فأجدادي ولدوا في الجزائر التي كانت أرضاً مسيحية ورومانية ثم غزاها الإسلام الذي لم يخرج منها منذ ذلك الحين”.

وأضاف اليميني الفرنسي “إذا وضعنا جانبا فترة الوجود الفرنسي ما بين 1830 إلى 1960 فإن 130 سنة ليست بالفترة الكبيرة في الوجود الإنساني”.

وتابع “ما يعني أن هذه الظاهرة حدثت (ويقصد التحول من دولة مسيحية إلى مسلمة).. ونحن نعيش في هذا الوقت حدث مماثل”.

وعلق زمور على مقطعه المنشور بالقول “فرنسا اليوم ستصبح مثل الجزائر“.

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