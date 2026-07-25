إيضاحات قانونية عن المداومة الصيفية بالمدارس لتجاوز الخلافات

تخص 9 فئات من الإدارة بالتناوب لتنفيذ 4 مهام والأساتذة معفيون

مع خروج أفراد الطاقم التربوي والإداري في عطلة سنوية، طفت إلى السطح خلافات عن المداومة الصيفية وقانونيتها والفئات المعنية بها، الأمر الذي دفع بمفتشي الإدارة إلى المبادرة بتقديم توضيحات وافية عن المسألة، لأجل فك النزاعات، وبالتالي ضمان الحد الأدنى من الخدمة خلال فترات الراحة وتوقف المؤسسات التربوية عن الدراسة.

وفي التفاصيل، أبرزت مصادر “الشروق” أن الصراع حول المداومة الصيفية (وهي نظام تناوب إداري يهدف لضمان السير الحسن للمؤسسات التعليمية)، يتجدد سنويا بمجرد الخروج في عطلة سنوية، الأمر الذي يؤدي إلى نشوب خلافات عن قانونية الإجراء، ما دفع بمفتشي الإدارة إلى المسارعة لأجل توضيح الرؤى ووضع حدّ بذلك لأي توترات، خاصة وأن وزارة التربية الوطنية قد جندت جميع مصالحها المركزية والولائية لأجل إنجاح الدخول المدرسي الجديد.

ومن هذا المنطلق، لفتت مصادرنا إلى أن المفتشين قد عرضوا إيضاحات قانونية شافية عن “المداومة الصيفية” في العطل المدرسية، وحددوا من خلالها بدقة الفئات المعنية بها، وهي تسع فئات، يتعلق الأمر بالطاقم الإداري ويضم مدير المؤسسة التربوية، الناظر، المشرف العام، مشرف التربية، مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، والمخبري، فضلا عن فئة موظفي المصالح الاقتصادية “المقتصد ونائبه”، وكذا موظفي الأسلاك المشتركة.

وإلى ذلك، أشارت ذات المصادر إلى أن المفتشين قد استندوا في توضيحاتهم إلى مجموعة مراجع قانونية، وهي المادة 87 من القرار رقم 65 مؤرخ في 12 جويلية 2018، الذي يحدد كيفيات تنظيم الجماعة التربوية وسيرها، إلى جانب المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرخ في 21 جانفي 2025، الذي يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، و كذا المادة 39 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية سنة 2006، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وإلى ذلك، أضافت مصادرنا أن شروحات المفتشين قد أزاحت اللثام أيضا عن الخلاف القائم حول مشاركة الأساتذة من عدمها في المداومة الصيفية، حيث أكدت أن جميع المربين وعمال التدريس معفيون من هذه المهمة، وبالتالي فخروجهم في عطلة سنوية قد برمج في الـ9 جويلية الجاري، في حين أن موعد التحاقهم بمؤسساتهم التربوية لاستئناف العمل لم يحدد بعد.

وعن كيفية تطبيق المداومة، أوضحت المصادر نفسها أن مفتشي الإدارة قد أظهروا من خلال توضيحاتهم أن المهمة تجرى على أساس التناوب، خلال العطل المدرسية وفق رزنامة زمنية دورية، وتقتصر فترة التواجد بالمؤسسة التربوية على ساعات العمل الإداري العادية.

وعن المهام الموكلة للقائمين على المداومة، أكدت تفسيرات المفتشين على أنهم ملزمون بضمان حد أدنى من الخدمة، من خلال الالتزام باستقبال الأولياء وممثلي مديرية التربية والسلطات المحلية، فضلا عن معالجة المراسلات الإدارية، علاوة على تفقد الحالة الأمنية والمادية للمؤسسة التربوية، إلى جانب متابعة سير المرافق والخدمات داخل المؤسسة.