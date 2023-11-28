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إيطاليا : البرلمان الإقليمي لإميليا رومانيا يدعم القضية الصحراوية

الشروق أونلاين
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إيطاليا : البرلمان الإقليمي لإميليا رومانيا يدعم القضية الصحراوية
ح. م
صادق البرلمان الإقليمي لإميليا رومانيا على قرار يدعم القضية الصحراوية.

صادق البرلمان الإقليمي لإميليا رومانيا على قرار يدعم القضية الصحراوية، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية.

ويلزم هذا القرار المجلس الإقليمي بدعم المجلس التشريعي والمجموعة البرلمانية للصداقة مع الشعب الصحراوي لتنظيم مبادرة سنويا لتوضيح الالتزام الإقليمي في أعمال الدعم السياسي والإنساني للشعب الصحراوي.

 وتجدر الإشارة إلى أن منطقة إميليا رومانيا، الواقعة شمال إيطاليا، تربطها عدة اتفاقيات توأمة وتضامن وصداقة مع عدة دوائر وولايات من الجمهورية الصحراوية.

كما احتضن الإقليم كذلك عديد الفعاليات الهامة للتضامن ودعم القضية الصحراوية، كان آخرها النسخة الثانية من الأيام الأوروبية للصداقة مع الشعب الصحراوي، التي أقيمت يوم 6 جويلية 2023 بمدينة بولونيا.

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