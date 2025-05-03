إيطاليا بـ50 شركة في صالون البناء والأشغال العمومية

جمعية منتجي آلات الرخام تلتزم بتسهيل نقل التكنولوجيا للجزائريين

تشارك إيطاليا في الطبعة السابعة والعشرين من الصالون الدولي للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية “باتيماتاك”، الذي سيقام من 4 إلى 8 ماي الجاري بالعاصمة، بوفد يضم 50 شركة، مع التزام بتسهيل نقل التكنولوجيا الإيطالية المتقدمة في مجال الآلات والمعدات للصناعيين الجزائريين.

في هذا السياق، أفاد بيان لمكتب الجزائر للوكالة الإيطالية للترويج وتدويل الشركات بالخارج “ICE”، تلقت “الشروق” نسخة منه، أن الجناح الإيطالي (الجناحG1 ) سيكون مرة أخرى من أبرز أقطاب المعرض، بمشاركة استثنائية لـ50 شركة إيطالية رائدة في مجالاتها، مشيرا إلى أنه وعلى مساحة تتجاوز 650 مترًا مربعا، ستعرض هذه الشركات أحدث ابتكاراتها التكنولوجية في مجالات الآلات والمعدات ومواد البناء والحلول الصناعية المستدامة.

وحسب المصدر ذاته، فإن المشاركة الإيطالية تندرج في إطار إبراز التميز الصناعي الإيطالي القائم على الجودة والابتكار والاستدامة، وهي قيم تستجيب لتحديات قطاع البناء في الجزائر وتواكب طموحاته المستقبلية.

وأشار البيان إلى أنه سيتم تعزيز الحضور المؤسساتي في هذا المعرض من خلال مشاركة اتحاد جمعيات الصناعة الميكانيكية الإيطالية “ANIMA”، الذي قدم من أجل العمل على تعزيز التعاون الاقتصادي المستدام والشراكات المربحة للجانبين بين المتعاملين الجزائريين والإيطاليين في هذا القطاع.

كما أكد المصدر ذاته مشاركة جمعية “كونفيندوستريا مارموماكيني”، التي تمثل منتجي ومستخدمي الآلات والمعدات الخاصة باستخراج ومعالجة الحجارة التزيينية، مثل الرخام والجرانيت، مشيرا إلى أن هذا التنظيم يعني بتوفير حلول تكنولوجية ومعرفية تستجيب لحاجيات الصناعة الجزائرية، والتي تعتبرها السلطات المحلية من القطاعات ذات الأولوية.

وشدّد البيان على أن جمعية كونفيندوستريا مارموماكيني تسعى لتسهيل نقل التكنولوجيا الإيطالية المتقدمة في هذا المجال، بما يتماشى مع سياسات دعم الصناعة المحلية في الجزائر.

وحسب المصدر ذاته، فقد استوردت الجزائر، معدات وتقنيات إيطالية سنة 2023 بقيمة 29.48 مليون يورو، بزيادة قدرها 39.2 بالما0ئة مقارنة بسنة 2022.

ولفت البيان إلى أن المشاركة الإيطالية في “باتيماتيك 2025” تعكس إرادة قوية من قبل الشركات الإيطالية لتعزيز حضورها في السوق الجزائرية والمساهمة في تطوير مستقبل قطاع البناء من خلال حلول مبتكرة، عالية الأداء، وصديقة للبيئة.

وفي السياق ذاته، نقل البيان عن معطيات صادرة عن معهد الإحصاء الإيطالي “إستات”، أن حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وإيطاليا بلغ سنة 2024 ما يقارب 14 مليار يورو، منها 11.1 مليار يورو صادرات جزائرية إلى روما (منها 9.4 مليارات يورو من الغاز الطبيعي)، في حين بلغت الصادرات الإيطالية نحو الجزائر 2.9 مليار يورو، مسجلة ارتفاعا بنسبة 2.7 بالمائة مقارنة بسنة 2023، أغلبها في شكل آلات ومعدات بقيمة تفوق 800 مليون يورو، ما يمثل قرابة ثلث الصادرات الإيطالية نحو الجزائر.