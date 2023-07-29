إيطاليا تبحث عن آلاف العمال في مجال البناء من بلد عربي

كشف سفير إيطاليا في تونس فابريزو ساجيو عن مشروع لتوظيف 40 عاملا من تونس، في مجال البناء والأشغال العامة ببلاده.

وجاء في بيان لوزارة التشغيل والتكوين التونسية، عقب لقاء رئيس ديوان الوزارة مع السفير الإيطالي أن “المشروع النموذجي يهدف لتوظيف 40 شابا وشابة من خريجي التكوين المهني المسجّلين بمكاتب التشغيل التونسية”.

ونقل البيان عن السفير ساجيو قوله:”سيتم تنظيم دورات تكوين تكميلية لهؤلاء الشباب في اللغة الإيطالية، وفي أنظمة السلامة في الأشغال العامة. على أن يتم توظيفهم مع نهاية سنة 2023″.

وأضاف السفير يقول إن “نجاح هذا المشروع النموذجي سيفتح الباب لتوظيف آلاف التونسيين بإيطاليا في عدة قطاعات اقتصادية، في إطار تنفيذ اتفاقية الشراكة الجاري العمل على توقيعها”.