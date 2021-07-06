إيطاليا تبلغ النهائي الأوروبي

بلغ منتخب إيطاليا مساء الثلاثاء نهائي بطولة أمم أوروبا لِكرة القدم، بعد اجتيازه عقبة الفريق الإسباني.

وفازت إيطاليا على إسبانيا بِواقع ركلات الترجيح (4-2)، بعد انتهاء المباراة بِنتيجة التعادل (1-1) في وقتَيها الأصلي والمُمدّد.

واحتضن ملعب “ويمبلي” بِالعاصمة البريطانية لندن أطوار هذه المباراة، لِحساب نصف نهائي “أورو” 2020. تحت إدارة تحكيم ألماني.

وسجّل هدف منتخب إيطاليا المهاجم فيديريكو كييزا في الدقيقة الـ 60، وأمضى توقيع إسبانيا لاعب الخط الأمامي ألفارو موراتا في الدقيقة الـ 80.

وفي المباراة النهائية مساء الأحد المقبل وبِالميدان ذاته، تتبارى إيطاليا مع الفائز من مواجهة إنجلترا والدانمارك.

وتُجرى مباراة منتخبَي إنجلترا والدانمارك مساء هذا الأربعاء.

وقبل نسخة 2020، سبق لِمنتخب إيطاليا تنشيط ثلاثة نهائيات لِبطولة أمم أوروبا. وذلك في نسخ 1968 و2000 و2012، وفاز بِكأس الطبعة الأولى.

ولِهُوّاة لغة الأرقام والإحصائيات، بات منتخب إيطاليا وقد خاض المباراة الدولية رقم “33” على التوالي بِلا خسارة، كما سجّل أشبال الناخب الوطني روبيرتو مانتشيني الإنتصار رقم “14” على التوالي.