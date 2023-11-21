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رياضة

إيطاليا تتأهل إلى نهائيات “يورو 2024” بشق الأنفس

عمر سلامي
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إيطاليا تتأهل إلى نهائيات “يورو 2024” بشق الأنفس
ح.م
فرحة لاعبي إيطاليا بالتأهل

انتزع المنتخب الإيطالي بطاقة العبور إلى نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024” بألمانيا، من نظيره الأوكراني بشق الأنفس.

وانتهت المباراة التي جمعت المنتخبين أمسية الاثنين، على نتيجة التعادل السلبي.

ونجح حارس المرمى الإيطالي دوناروما في المحافظة على عذرية شباكه أمام أوكرانيا، ليساعد منتخب بلاده في الخروج بتعادل بطعم الفوز.

وحصد منتخب إيطاليا، حامل اللقب، نقطة ثمينة بعد هذا التعادل رفع بها رصيده إلى 14 نقطة، ليحتفظ بالمركز الثاني في ترتيب جدول المجموعة الثالثة، ويتأهل إلى نهائيات بطولة “يورو 2024” رفقة منتخب إنجلترا متصدر المجموعة برصيد 20 نقطة.

واحتل المنتخب الأوكراني المرتبة الثالثة، بفارق الأهداف عن إيطاليا، وسيضطر لخوض الملحق المؤهل للبطولة.

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