إيطاليا تتبختر في أزقّة لندن

أحرز منتخب إيطاليا سهرة الأحد كأس أمم أوروبا، إثر فوزه في المباراة النهائية على المنافس الإنجليزي.

وتفوّقت إيطاليا على إنجلترا بِواقع ركلات الترجيح (3-2)، بعد انتهاء المباراة الختامية في وقتَيها الأصلي والمُمدّد بِنتيجة التعادل (1-1).

واحتضن ملعب “ويمبلي” بِالعاصمة البريطانية لندن أطوار هذه المباراة، تحت إدارة حكم الساحة الهولندي بيورن كويبرس.

وبادر منتخب إنجلترا إلى التسجيل مُبكّرا في الدقيقة الثانية، بِواسطة المدافع لوك شو. وعادل النتيجة للفريق الإيطالي لاعب الخط الخلفي ليوناردو بونوتشي في الدقيقة الـ 67.

واستهلّ أشبال الناخب الوطني الإنجليزي جاريث ساوتغيت المباراة بِقوّة، وتمكّنوا من هزّ شباك المنافس الإيطالي بعد أقلّ من دقيقتَين من ضربة الانطلاقة. ثم بدا وكأنّهم “قتلوا” المواجهة، لمّا تحكّموا في زمام الأمور. أمام منافس إيطالي ظهر للوهلة الأولى مُتهاونا، ويفتقد الحلول والمبادرة في صنع اللقطات التهديفية.

وفي الشوط الثاني، انتفض أشبال الناخب الوطني الإيطالي روبريتو مانتشيني، وعادلوا كفّة النتيجة. وكان بِإمكانهم إضافة هدف آخر، لولا الإستهتار والتباطؤ في الحركات وقلّة الجرأة في شنّ الغارات التهديفية.

واستطاع المنتخب الإيطالي في الأخير حصد غلّة اللقب الأوروبي، أمام “مريض إنجليزي” مازال يُعاني “داء” ركلات الترجيح، مثلما كان الشأن في “أورو” 1996 و2004 و2012 وكأس العالم 1990 و1998 و2006.

وبات منتخب إيطاليا وقد نال ثاني كأس أوروبية، بعد لقب طبعة 1968. كما عاد فريق “لا سكوادرا أتزورا” إلى التتويجات، عقب 15 سنة بعيدا عن المركز الأوّل، وبِالضبط منذ إحرازه كأس العالم عام 2006.

وتتصدّر ألمانيا وإسبانيا اللائحة بِرصيد 3 كؤوس أوروبية لِكلا المنتخبَين. وتأتي خلفهما إيطاليا وفرنسا بِلقبَين قاريَين لِكلا الفريقَين.

ولِهُوّاة لغة الأرقام والإحصائيات، بات منتخب إيطاليا وقد خاض 34 مباراة دولية بِلا خسارة. كما سجّل تلاميذ مانتشيني الفوز الـ 14 لهم على التوالي.