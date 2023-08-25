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الجزائر

إيطاليا تدعم جهود الجزائر حول أزمة النيجر

الشروق أونلاين
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إيطاليا تدعم جهود الجزائر حول أزمة النيجر
عطاف وتاجاني

تلقّى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، الجمعة، اتصالاً هاتفياً من نظيره الايطالي أنطونيو تاجاني. 

وأعرب وزير الخارجية الإيطالي في اتصاله الهاتفي مع عطاف عن “دعم حكومة بلاده وتثمينها عالياً لمبادرة الرئيس تبون بإيفاد مبعوثين إلى النيجر ودول المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا”.

وهذا بغية توفير الشروط الضرورية لتغليب منطق الحل السياسي للأزمة في النيجر، حسبما أفاد بيه بيان وزارة الخارجية الجزائرية.

وأشار تاجاني إلى أن إيطاليا “تشاطر تمامًا قلق الجزائر بشأن تداعيات خيار اللجوء إلى استعمال القوة. حيث أكد استعداد بلاده لمساندة جهود الجزائر“.

و”دعم مساعيها لتهدئة الأوضاع والعمل على تحقيق العودة إلى النظام الدستوري في النيجر عبر السبل السلمي”، حسب المصدر ذاته.

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