إيطاليا ترفض قرارا أوروبيا لحظر بيع سيارات الديزل

من المقرر أن ترفض إيطاليا الحظر الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي على بيع سيارات البنزين والديزل اعتبارًا من عام 2035، وهذا في اجتماع السفراء الأوروبيين.

وقال وزير الطاقة الإيطالى جيلبرتو بيتشيتو فراتين، إن إيطاليا تعتزم التصويت ضد الخطط الأوروبية لحظر بيع السيارات الجديدة التى تعمل بالبنزين والديزل فى غضون 12 عامًا، حسبما أكدته صحيفة “الجورنال” الإيطالية.

وأعلنت إيطاليا عدم موافقتها على حظر سيارات الديزل والبنزين فى عام 2035 داخل دول الاتحاد الأوروبى، وتقترح خفض الانبعاثات بنسبة 90% بدلا من 100%، وذلك بعد أن وافق البرلمان الأوروبى على الاقتراح الذى قدمته المفوضية الأوروبية فى عام 2021.

وتقدم عدد من المسئولين بشكاوى ضد القرار الأوروبى، حيث ابدى ماتيو سالفينى، نائب رئيس الوزراء ووزير البنى التحتية، اعتراضه على القرار، قائلا بأنه قرار “مجنون”.

ودعا وزير الخارجية الإيطالى أنطونيو تراجانى، الاتحاد الأوروبى إلى التراجع عن خطته لحظر سيارات محركات الاحتراق الداخلى.

وقال الوزير الإيطالى “أنا من أشد المؤيدين للسيارة الكهربائية ، لكن يجب تحقيق أهداف طموحة على أرض الواقع، وليس فقط على الورق”، لكنه أضاف أيضًا أنه “يجب علينا الدفاع عن صناعة السيارات لدينا”.

وبالتالى، ستقدم إيطاليا اقتراحًا مضادًا إلى الاتحاد الأوروبى، والذى ستطلب به خفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بنسبة 90٪ فى عام 2035 وليس بنسبة 100٪ التى اقترحها البرلمان الأوروبى. بهذه الطريقة، سيكون للمصنعين مساحة أكبر للتكيف مع السيارة الكهربائية.

وتجدر الإشارة إلى أن صناعة السيارات هى أحد أهم القطاعات فى إيطاليا، حيث أنها تمثل 5٪ من إجمالى الناتج المحلى للبلاد وتوظف أكثر من 270 ألف شخص.