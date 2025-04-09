إيطاليا ترفع وارداتها من الغاز الجزائري بـ 31%

خلال شهري جانفي وفيفري 2025

كشف تقرير صادر عن منتدى الدول المصدرة للغاز “GECF“، تسجيل ارتفاع كبير في واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي والسائل “LNG” خلال شهر فيفري الماضي، بنسبة 21 من المائة.

ووفقا لذات المصدر، رفعت إيطاليا مستوى وارداتها من الغاز الجزائري خلال شهري جانفي وفيفري، بنسبة 31 من المائة عن نفس الفترة من السنة الماضية، واسبانيا بنسبة 12 من المائة، دون تحديد الكمية المستوردة.

وأوعز التقرير ارتفاع الطلب الإيطالي والاسباني على الغاز الجزائري خلال هذه الفترة من العام الجاري، إلى انخفاض درجات الحرارة التي أدّت إلى ارتفاع الاستهلاك الداخلي من الكهرباء، وهو ما انعكس سلبا على المخرونات الاستراتيجية من هذه المادة في البلاد.

وبخصوص أسعار الغاز الطبيعي في السوق الآجلة، فقد بلغ متوسط ​​الأسعار لـ TTF وNBP وJKM خلال الفترة الممتدّة من أفريل 2025 إلى مارس 2026، ما يعادل 13.84 دولارًا و13.83 دولارًا و14.03 دولارًا أمريكيًا لكل 01 مليون وحدة حرارية بريطانية، على التوالي، اعتبارًا من 4 مارس 2025 .