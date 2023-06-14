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الجزائر

إيطاليا: تسهيلات من مقاطعة بولونيا لفائدة جمعية المكفوفين الجزائرية

الشروق أونلاين
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إيطاليا: تسهيلات من مقاطعة بولونيا لفائدة جمعية المكفوفين الجزائرية
جانب من اللقاء

استقبل رئيس مقاطعة بولونيا “لوكا بليناتو”، الثلاثاء، المكلف بالجمعيات والتعمير للجمعية الجزائرية “العصا البيضاء لإفريقيا”، التي يترأسها نور الدين عميروش.

وكان اللقاء فرصة للحديث عن تبادل الخبرات الجزائرية الإيطالية، في مجال الصحة المخصصة لأمراض العين وكذا المستلزمات التي تكون تحت تصرّف المكفوف.

من جهته استعرض “لوكا بيليناتو” عن تحسين وضعية المكفوف بوضع تسهيلات وتطبيقات تجعله يعتمد على نفسه خلال تنقلاته بمختلف وسائل النقل. التي ستنقل للجزائر عن طريق جمعية “العصا البيضاء” إلى الجزائر للاستفادة منها.

يذكر أنّ المغترب نور الدين عميروش، منذ أكثر من 20 سنة يزور الجزائر كل عام، حيث زار من خلالها أكثر من 20 ولاية.

ويتم من خلالها توزيع أدوات للمكفوفين على غرار العصا البيضاء ولوحات “البراي” للأطفال، كما يتم تخصيص للأساتذة تكوين خاص تحت تصرف الأطفال المكفوفين.

وكشفت مستشارة السكن والبحث بمقاطعة بولونيا “تشيرتي كريستينا”، أنه تم العمل على تطبيق خاص يكون على مستوى محطات الحافلات في نفس المدينة.

ويكون متواصل مع العصا التي يستعملها المكفوف لتسهيل تنقلاته كما أنها مستعدة لنقل الخبرات وتبادل الأفكار التي سيستفيد منها المكفوف.

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