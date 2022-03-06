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إيطاليا تصادر يختًا بقيمة 65 مليون يورو لأغنى رجل في روسيا

الشروق أونلاين
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إيطاليا تصادر يختًا بقيمة 65 مليون يورو لأغنى رجل في روسيا

أعلنت السلطات الإيطالية يوم الجمعة، عن مصادرة يخت لرجل الأعمال الروسي أليكسي مورداشوف. تطبيقا للعقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو.

وقال فرديناندو جوليانو المستشار الصحفي لرئيس الحكومة الإيطالية في تغريدة على تويتر إنّ “الشرطة الإيطالية صادرت يختا بقيمة 65 مليون يورو، يملكه أليكسي مورداشوف. بموجب العقوبات الأخيرة للاتحاد الأوروبي”.

وحسب ماذكرته “يورونيوز”. يعتبر مورداشوف، المقرّب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. أغنى رجل أعمال في روسيا، بثروة تقدّر بـ29 مليار دولار.

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