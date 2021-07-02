إيطاليا تطرد “الشياطين الحمر”

تأهّل منتخب إيطاليا سهرة الجمعة للدور نصف النهائي، من عمر منافسة بطولة أمم أوروبا لِكرة القدم.

جاء ذلك بعد فوز إيطاليا بِنتيجة (2-1) على منتخب بلجيكا، في إطار ربع نهائي “أورو” 2020.

واحتضنت مدينة ميونيخ الألمانية هذه المباراة، تحت إدارة تحكيم من سلوفينيا.

وسجّل هدفَي منتخب إيطاليا كلّ من: متوسط الميدان نيكولو باريلا في الدقيقة الـ 31، وصانع الألعاب لورينزو أنسيني في الدقيقة الـ 44. وأمضى توقيع بلجيكا المهاجم روميلو لوكاكو من ركلة جزاء في الوقت بدل الضّائع (45+2).

وبات أشبال الناخب الوطني الإيطالي روبيرتو مانتشيني وقد طردوا “الشياطين الحمر”، الفريق الذي يتصدّر لائحة تصنيف “الفيفا” منذ فترة طويلة، والذي رشّحه النقّاد بِقوّة لِإحراز كأس أمم أوروبا 2020.

وفي الدور نصف النهائي، يتبارى منتخب إيطاليا مع فريق إسبانيا، بِملعب “ويمبلي” بِالعاصمة البريطانية لندن، الثلاثاء المقبل على الساعة الثامنة مساءً بِالتوقيت الجزائري.

ولِهُوّاة لغة الأرقام والإحصائيات، بات منتخب إيطاليا وقد أجرى المباراة الدولية الـ 32 على التوالي بِلا خسارة، كما سجّل الفوز الـ 13 له على التوالي.