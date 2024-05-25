إيطاليا تعلن استئناف تمويل وكالة الأونروا

أعلنت إيطاليا، السبت أنها ستستأنف تمويل وكالة الأونروا، وتلتحق روما بعدد من الدول التي استأنفت التمويل بعد توقيفه بسبب مزاعم صهيونية حول مشاركة موظفيها في الهجوم على مستوطنات.

وأبلغ وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، السبت، أن روما ستعاود تمويل وكالة الغوث، وفق ما أعلن مكتب الوزير السبت.

وقال تاياني في بيان “أبلغت مصطفى أن الحكومة أعدت تمويلاً جديداً للشعب الفلسطيني بإجمالي 35 مليون يورو.. ستخصص 5 ملايين منها للأونروا”.

وكانت العديد من الدول الغربية أوقفت تمويل المنظمة الدولية بعد أن زعم الكيان الصهيوني في جانفي أن 12 موظفا من الأونروا بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر.

ولم يقدم الكيان أدلة على مشاركة موظفي الوكالة في الهجوم، الأمر الذي دفع العديد من الدول التي أوقفت تمويل الأونروا إلى استئناف هذا التمويل.

ونهاية أفريل، خلصت مجموعة تقييم مستقلة إلى أن الكيان الصهيوني لم يقدم “دليلا” على الاتهامات المزعومة.