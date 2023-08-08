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إيطاليا تعلن توقيف منح التأشيرة الذهبية لرعايا دولتين أوروبيتين

الشروق أونلاين
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إيطاليا تعلن توقيف منح التأشيرة الذهبية لرعايا دولتين أوروبيتين
أرشيف
إيطاليا

أعلنت إيطاليا يوم الثلاثاء عن توقيف منح التأشيرة الذهبية للمواطنين الروس والبيلاروسيين. على خلفية استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا.

وجاء هذا القرار في بيان للوزارة الإيطالية المسماة “وزارة المؤسسات وصُنع في إيطاليا”. تؤكد فيه توقيف منح التأشيرة الخاصة بالمستثمرين لرعايا روسيا وبيلاروس.

وتم إطلاق برنامج التأشيرة الذهبية في إيطاليا في ديسمبر 2017، لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.

وهي تتيح للأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي فرصة الحصول على تأشيرة إقامة لمدة عامين مقابل القيام باستثمارات مالية أو تبرّعات خيرية، لا تقلّ عن مليوني يورو.

وتستمرّ العمليات العسكرية لروسيا في الأراضي الأوكرانية منذ فيفري 2022. وسط عقوبات ودعم عسكري ومالي لسلطات كييف من قبل الدول الغربية.

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