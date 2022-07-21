إيطاليا تعلن عن انتخابات تشريعية مبكرة في 25 سبتمبر المقبل

بعد إعلان الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، الخميس، حل مجلسي الشيوخ والنواب، أعلنت روما عن انتخابات تشريعية مبكرة في 25 سبتمبر .

وقال ماتاريلا في كلمة عبر التلفزيون، إن “الوضع السياسي أدى إلى هذا القرار”، في إشارة إلى استقالة رئيس الوزراء ماريو دراغي بعد انسحاب ثلاثة أحزاب كبيرة، الخميس، من ائتلافه الحكومي.

وجاء ذلك، بعدما قدم رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، الخميس، استقالته، وفقا لما أعلنه مكتب الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا، في أعقاب انهيار حكومة الوحدة الوطنية التي كان يرأسها.

وذكر بيان مقتضب أن دراغي قدم “استقالته واستقالة الحكومة التي يرأسها”، مضيفاً أن الرئيس “أخذ علماً بذلك”، وأن الحكومة باقية “لتصريف الأعمال”، وفق فرانس برس.

وجاءت الاستقالة غداة إعلان ثلاثة أحزاب منضوية في الائتلاف الحكومي، الأربعاء، أنها لن تشارك في تصويت الثقة بحكومته، بعدما فشلت مفاوضات كانت تهدف إلى إيجاد أرضية مشتركة بين كل الأطراف.

وكان دراغي قد تولى رئاسة حكومة “وحدة وطنية” في مطلع العام 2021، مهمتها التصدي للجائحة والأزمة الاقتصادية التي نجمت عنها.