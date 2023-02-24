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إيطاليا تعلن مضاعفة حجم دعمها للاجئين الصحراويين

الشروق أونلاين
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إيطاليا تعلن مضاعفة حجم دعمها للاجئين الصحراويين
ح.م
مساعدات إيطالية للتلاميذ الصحراويين

رحب برنامج الأغذية العالمي بمساهمة قدرها مليون يورو من حكومة إيطاليا  من أجل توفير وجبات مدرسية يومية للأطفال الصحراويين المتمدرسين في مخيمات تندوف بالجزائر.

وحسب بيان للمنظمة الأممية: ستساعد هذه الأموال برنامج الأغذية العالمي على توفير أغذية خاصة للوقاية من سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات.

وقال ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري في الجزائر عماد خنفير: “لقد جاءت هذه المساهمة في الوقت المناسب لأنها ستغطي الاحتياجات العاجلة للاجئين في الأشهر الأولى من العام”.

وحسبه: :”برنامج الأغذية العالمي ممتن لشعب وحكومة إيطاليا لدعمهم المستمر ومضاعفة مبلغ المساهمة مقارنة بالعام الماضي.. يتيح لنا هذا التبرع المرحب به الحصول على دعم مستمر في مخيمات اللاجئين”.

وقال السفير الإيطالي لدى الجزائر جيوفاني بوجليس “الحكومة الإيطالية تتابع باهتمام كبير الوضع الإنساني في المخيمات الصحراوية”.

وأضاف: “على مدى السنوات الماضية ، أكدنا الدعم المستمر لبرنامج الغذاء العالمي، لأننا مقتنعون بأن الوصول إلى الأمن الغذائي يجب أن يكون مضمونًا للجميع. ولهذا السبب قررنا مضاعفة مساهمتنا في برنامج الأغذية العالمي، لتصل إلى مليون يورو “.

وحسب البيان، كانت إيطاليا شريكًا مهمًا لبرنامج الأغذية العالمي في الجزائر، حيث قدمت منذ عام 2002 ما يقرب من 12.5 مليون دولار أمريكي.

وحسب المنظمة، منذ أكثر من 40 عامًا، يعيش اللاجئون الصحراويون في ظروف قاسية للغاية في الصحراء الكبرى في جنوب غرب الجزائر.

وأوضح ان اللاجئين الصحراويين يعتمدون بشكل أساسي على مساعدة برنامج الأغذية العالمي لاحتياجاتهم الغذائية حيث أن فرص العمل وسبل العيش محدودة.

وأوضح: يقوم برنامج الأغذية العالمي بدعم اللاجئين من الصحراء الغربية في الجزائر منذ عام 1986. ويتم تنفيذ عمليات برنامج الأغذية العالمي في الجزائر ومراقبتها بالتعاون مع المنظمات الوطنية والدولية لضمان وصول المساعدات الغذائية إلى الأشخاص الذين تستهدفهم.

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