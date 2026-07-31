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إيطاليا تغلق حدودها البحرية والجوية مع إسبانيا

الشروق أونلاين
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إيطاليا تغلق حدودها البحرية والجوية مع إسبانيا
ح.م
عبور المئات من المهاجرين المغاربة إلى سبتة

أصدرت وزارة الداخلية الإيطالية يوم الجمعة، قرارا بإغلاق حدودها البحرية والجوية مع إسبانيا. على خلفية أزمة عبور المئات من المهاجرين المغاربة إلى سبتة مساء الخميس.

ونقلت وكالة “أنسا” عن الوزارة، أن هذا القرار جاء بعد تحليل للمعلومات، في اجتماع لجنة تحليل الهجرة وأمن الحدود، برئاسة الوزير ماتيو بيانتيدوسي صباح اليوم.

من جهة أخرى، تم الاتفاق بين وزير الداخلية الإيطالي ونظيره الفرنسي، في مكالمة هاتفية، على تعزيز الرقابة على طول الحدود البرية بين البلدين.

ولقي ما لا يقل عن 57 مهاجرا حتفهم، أثناء محاولتهم الوصول إلى سبتة مساء الخميس، حسب ما نقلته وسائل إعلام إسبانية يوم الجمعة.

وقالت صحيفة “إل باييس” إن معظم الضحايا غرقوا خلال محاولتهم السباحة حول حاجز الأمواج الحدودي في معبر إل تاراخال المؤدي إلى سبتة.

وقدّرت وزارة الداخلية الإسبانية، تعداد العابرين بطريقة غير شرعية إلى سبتة، بنحو 50 ألف شخص. فيما أعلن رئيس مدينة سبتة في وقت سابق عن عبور 60 ألف مهاجر.

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