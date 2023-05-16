إيطاليا تفتتح مركزا للخدمات القنصلية بتندوف

يشمل رجال أعمال موريتانيا واللاجئين الصحراويين

افتتحت إيطاليا مركزا جديدا للخدمات القنصلية بولاية تندوف بالتعاون مع مقدم الخدمات “في.أف.أس غلوبال”، سيكون موجها للجزائريين ولكن أيضا لرجال الأعمال من موريتانيا واللاجئين الصحراويين.

وحسب بيان للسفارة الإيطالية بالجزائر، فإن مركز الخدمات القنصلية بمدينة تندوف، تم افتتاحه من طرف السفير جيوفاني بولييزي، بحضور السلطات المحلية لولاية تندوف وأعضاء من الجالية الصحراوية.

وحسبها، فإن هذه المبادرة التي تعتبر فريدة من نوعها، جرى تنفيذها بالجزائر لأول مرة لتحسين ورفع عروض الخدمات القنصلية الإيطالية في مناطق بعيدة من البلاد.

وصرح السفير جيوفاني بولييزي، خلال مراسم الافتتاح أن هذا المركز فضلا عن كونه موجها للجمهور الجزائري، فإنه أيضا سيكون موجها لأوساط رجال الأعمال من موريتانيا وأيضا للاجئين الصحراويين.

وحسبه، فإن تندوف تم اختيارها كأول محطة في هذه المبادرة المبتكرة، والتي سيتم توسيعها إلى مدن جزائرية أخرى، من أجل ضمان تنفيذ الإجراءات المتضمنة في مشروع “صغار سفراء السلام”، وهو المشروع الذي سينتقل بموجبه أكثر من 250 طفل بينهم ذوو احتياجات خاصة، إلى إيطاليا خلال العطلة الصيفية المقبلة، وسيتم استضافتهم من قبل جمعيات وعائلات إيطالية منخرطة في مجال العمل الإنساني.