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جواهر

إيطاليا تقترب من حظر تأجير الأرحام في الخارج

جواهر الشروق
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إيطاليا تقترب من حظر تأجير الأرحام في الخارج

أقرّ مجلس النواب الإيطالي، مشروع قانون يهدف إلى جعل سفر الأزواج إلى الخارج لإنجاب طفل عن طريق تأجير الأرحام، أمرا غير قانوني.

مشروع القانون، الذي أقره مجلس النواب بأغلبية 166 صوتا، مقابل 109 ضده، يستهدف الإيطاليين فقط وينص على غرامات تصل إلى مليون يورو، وأحكاما بالسجن تصل إلى عامين لمن ينتهكه.

هذا الإجراء هو جزء من أجندة ميلوني المحافظة اجتماعيا وسيعاقب بأحكام بالسجن الأزواج الذين يخضعون لإجراء تأجير الأرحام في البلدان التي يكون فيها هذا الإجراء قانونيا، وفق رويترز.

وخلال مناقشة المشروع في جلسة الأربعاء، وصفت المسؤولة في “فراتيلي ديتاليا” إليزابيتا غارديني الحمل لفائدة الغير بأنه “رحم مأجور، يهين كرامة المرأة ويدوس على حقوق الأطفال”.

وكان عضو في البرلمان الإيطالي، قال إن تأجير الأرحام “أكثر خطورة من الاعتداء الجنسي على الأطفال”.

ويستند المشروع الذي أقرّه النواب الأربعاء، إلى قانون إيطالي صدر سنة 2004 يحظر الحمل لفائدة الغير في شبه الجزيرة، لكن مع تشدد أكبر في هذا المجال.

وقال منتقدون للمشروع، إن توسيع الحظر ليشمل الأشخاص الذين يستخدمون بدائل في الخارج أمر غير عملي وغير دستوري، واتهموا تحالف ميلوني اليميني باتخاذ مواقف سياسية.

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