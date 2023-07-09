إيطاليا تلغي الحظر المفروض على الطيران الليبي

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة يوم الأحد، أن حكومة إيطاليا أبلغته قرارها برفع الحظر الجوي المفروض على الطيران المدني الليبي منذ 10 سنوات.

وعبر الدبيبة في تغريدة على تويتر عن شكره لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، مثمّنا جهود قطاع النقل في البلدين لتحقيق ما اعتبره “انفراجا في الملف”.

وسبق للدبيبة أن أشار إلى طرح إلغاء الحظر الإيطالي عن الطيران المدني الليبي في أقرب وقت، مع تسهيل منح التأشيرات للمواطنين الليبيين، في لقاءات رسمية سابقة بين الحكومتين.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت في ديسمبر 2014، حظر مرور الطائرات التابعة لشركات الطيران الليبية، فوق أجواء دول الاتحاد الأوروبي.