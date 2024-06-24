إيطاليا حبست الأنفاس ثمّ انتفضت

انتفض منتخب إيطاليا لِكرة القدم سهرة الإثنين، وافتكّ تأشيرة التأهّل في الأنفاس الأخيرة لِمواجهته أمام كرواتيا.

وتعادلت إيطاليا بهدف لِمثله مع منتخب كرواتيا، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لِبطولة أمم أوروبا، نسخة ألمانيا 2024.

وبادر منتخب كرواتيا إلى التسجيل في الدقيقة الـ 55، بِواسطة النّجم لوكا مودريتش ومن ركلة جزاء. وعادت إيطاليا من بعيد وعادلت الكفّة في الوقت بدل الضّائع (د90+8)، وبِهدف أمضاه البديل متوسّط الميدان ماتيا زاكانيي، الذي دخل إلى أرضية الميدان في الدقيقة الـ 81.

ومعلوم أن منتخب إيطاليا هو صاحب تتويج لقب بطولة أمم أوروبا في طبعتها الماضية عام 2021، بينما تموقعت كرواتيا ثالثة في مونديال 2022 وثانية في نسخة 2018.

وفي لقاء آخر عن هذا الفوج، فازت إسبانيا بِهدف لِصفر على الفريق الألباني.

وتشكّلت لائحة الترتيب بِصفة نهائية كالتّالي:

1- إسبانيا 9ن

2- إيطاليا 4ن

3- كرواتيا 2ن

4- ألبانيا 1ن

وتنصّ لوائح “أورو” 2024 على تأهّل رائد ووصيف الفوج للدور ثمن النّهائي، ويُمكن لِصاحب المركز الثالث أن يلحق بهما، بِشرط أن ينال أحسن رتبة ثالثة، عِلما أن المُنظّمين يمنحون بِهذا الشّأن أربع بطاقات لِستّ منتخبات متنافسة.

وهكذا باتت إيطاليا خامس منتخب يبلغ محطّة ثمن النّهائي، بعد فرق ألمانيا وإسبانيا والبرتغال وسويسرا. بينما ينتظر المنتخب الكرواتي حتّى ينتهي دور المجموعات مساء الأربعاء المقبل، عساه يفتكّ بطاقة أحسن رتبة ثالثة. فيما أُقصيت ألبانيا والتحقت بِمنتخبَي بولونيا واسكتلندا اللّذَين ودّعا البطولة القارّية في تاريخ سابق.

وبِخصوص مقابلات ثمن النّهائي، فقد تشكّل طرفا مباراة واحدة من أصل ثمانية لقاءات، والأمر يتعلّق هنا بِمواجهة سويسرا وإيطاليا، التي تُجرى مساء الخميس المقبل.