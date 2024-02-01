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إيطاليا والجزائر تؤكدان على ضرورة مواصلة تنسيق الجهود لمواجهة التحديات المشتركة في البحر المتوسط

الشروق أونلاين
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إيطاليا والجزائر تؤكدان على ضرورة مواصلة تنسيق الجهود لمواجهة التحديات المشتركة في البحر المتوسط
وزارة الخارجية
أحمد عطاف يستقبل وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوزي، الخميس 1 فيفري بمقر وزارة الخارجية.

أكد اليوم الخميس، 1 فيفري، كل من وزير الخارجية، أحمد عطاف، ووزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوزي، على “ضرورة مواصلة تنسيق الجهود وتكثيفها بغية مواجهة التحديات المشتركة في حوض البحر الأبيض المتوسط.”

واستقبل أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة، وزير الداخلية الإيطالي الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر، مصحوبا بنائب وزير الخارجية الايطالي المكلف بالتعاون الدولي، ادموندو شيرييلي، حسب ما أفادت به وزارة الخارجية في بيان.

اللقاء سمح للطرفين باستعراض “علاقات التعاون والشراكة التي تجمع بين الجزائر وإيطاليا وأشادا بالتطور الذي شهدته في السنوات الأخيرة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والإنسانية، بفضل التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ونظيره الإيطالي، السيد سارجيو ماتاريلا.”

كما يضيف البيان أن أحمد عطاف وماتيو بيانتيدوزي نوّها كذلك بالتوقيع صبيحة اليوم على اتفاقية ثنائية حول التعاون الأمني، وهي الإتفاقية التي تسمح بمراجعة شاملة للاتفاقية السارية منذ 1999.

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