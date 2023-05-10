إيطالية وفرنسي وجزائري للتحكيم في مسابقة مهرجان إيمدغاسن

اختتام الورشات التكوينية للطبعة الثالثة

اختتمت، الأربعاء الورشات التكوينية الخاصة بالمهن السينمائية، التي نظمتها محافظة مهرجان إيمدغاسن السينمائي الدولي، بدار الثقافة بباتنة على هامش الطبعة الثالثة، في حين ستبدأ الفعاليات الرسمية المتعلقة باستقبال الضيوف عبر البساط الأحمر، بالمسرح الجهوي الدكتور صالح لمباركية، عقب حصول المنظمين على رخصة استثنائية جراء أشغال الترميم التي أجريت على البناية المسرحية المشيّدة عام 1899.

وأشرفت السيناريست الإيطالية ماريا أنجيلا برباننتي، والمؤطرون نزيم لعرابي صابر وايدير بن عيبوش وعادل محسن، على أشغال الورشات المتخصصة على مدار أربعة أيام، كاملة تلقى فيها المتربصون وهم شبان وشابات من عدة ولايات معارف أساسية في إعداد الأعمال السينمائية، في حين أوكلت المحافظة مهمة لجنة التحكيم للثلاثي المشكل من المخرج الجزائري كريم طرايدية، ومدير التصوير الفرنسي تاريالميليفا، والإيطالية ماريا أنجيلا برباننتي، للفصل في التتويجات والجوائز التي سيتنافس عليها أثنان وعشرون فيلما قصيرا، طيلة الأيام السينمائية الممتدة بين 10 و14 ماي الجاري.

وتشارك في الدورة الثالثة كوكبة كبيرة من الممثلين الجزائريين، الذين برزوا في الأعمال السينمائية، وفي المسلسلات الدرامية على غرار، يوسف سحيري، وفاطيمة حليلو، ونوال زعتر، وشيماء عطاء الله ومحمد خساني، عديلة بن ديميراد، وياسمينة عبد المؤمن، وعثمان بن داوود وهشام مصباح وفوزي صايشي ومحمد رغيس ونوميديا لزول وسهيلة معلم وسارة لعلامة، فيما ستكون النجمة السورية شكران مرتجى، والمخرجة التونسية سوسن الجمني، ومواطنتها الممثلة خولة سليماني والفرنكو جزائري داميان أونوري، والتونسي ياسين بن قمرة ضيوفا شرفيين للمهرجان.