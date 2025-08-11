إيطاليون يرفضون مواجهة فريق بلادهم لإسرائيل تضامناً مع فلسطين

ضمن التصفيات الأوروبية لكأس العالم 2026

أعلن عدد من القانونيين والسياسيين الإيطاليين إطلاق عريضة تطالب الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، ووزير الرياضة، أندريا أبودي، بإلغاء المباراة المقررة بين منتخبي إيطاليا وإسرائيل على ملعب فريولي بمدينة أوديني في 14 أكتوبر المقبل، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وتأتي هذه الخطوة تضامناً مع القضية الفلسطينية، في ظل استمرار حرب الإبادة، التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وذكر موقع فوت ميركاتو الفرنسي، الأحد، أن المبادرة التي تحمل عنوان “أوقفوا المباراة”، أطلقتها الأمينة الوطنية لحزب بوسيبيلي، فرانشيسكا درويتي، ورئيس كتلة تحالف الخضر واليسار في مجلس بلدية أوديني، أندريا دي ليناردو، ويستند المنظمون في مطلبهم إلى المادتين 72 و74 من لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اللتين تنصان على حماية المنتخبات الوطنية للدول التي تتعرض لهجوم عسكري، كما ذكّروا بسابقة عام 2022، عندما قرّر “فيفا” والاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” استبعاد روسيا، بعد أيام قليلة من غزوها أوكرانيا.

وأضاف الموقع أن المبادرة وجدت تفاعلاً واسعاً منذ إطلاقها، إذ جُمِع أكثر من 4700 توقيع خلال ساعات قليلة فقط، ويؤكد القائمون عليها أن إسرائيل ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وأن إقامة هذه المباراة ستُعد بمثابة إضفاء شرعية على تلك الأفعال، كما أشاروا إلى استشهاد أكثر من 635 رياضياً فلسطينياً منذ بداية العدوان، من بينهم النجم سليمان عبيد، الملقب بـ”بيليه فلسطين”، وجاء في بيان العريضة: “إن عدد الضحايا في فلسطين يواصل الارتفاع، وغزة تحولت إلى أنقاض، وإسرائيل تطلق النار على الأشخاص المصطفين للحصول على الطعام، وتمنع توزيع المساعدات الإنسانية لتجويع السكان، فيما تتواصل خطط الاحتلال”.

وتابع البيان: “في مواجهة أحداث الحرب وانتهاك القانون الدولي، وفي مواجهة الدعاية التي يجسدها منتخب دولة مثل إسرائيل، لا يمكن للرياضة أن تدير ظهرها وكأن شيئاً لم يحدث، من بين 60 ألف ضحية فلسطينية موثقة، كان 635 منهم من الرياضيين، إن إقامة مباراة إيطاليا وإسرائيل تمثل إهانة لذكرى الضحايا ولكل من يقدّر الرياضة وقيمة الحياة البشرية”.

ويتزامن موعد اللقاء مع استعدادات في مدينة أوديني، لتنظيم وقفة احتجاجية واسعة، تقودها مجموعة داعمة للقضية الفلسطينية بالتعاون مع عدد من الجمعيات المحلية، إذ يعتزم المشاركون رفع شعارات تندد بسياسات “الغسل الرياضي”، التي يتهمون إسرائيل بممارستها، وتأكيد دعمهم لحقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة ما يتعرض له من انتهاكات.